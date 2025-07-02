757 Yıllık El Yazması Kitap, Konya'ya İade Edildi

Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık olayında çalınan 757 yıllık el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne iade edildi. Eser, Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Muhammed Salih Yakubi tarafından bağışlandı.

İade Töreni ve Vali Akın'ın Açıklamaları

Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak, Yakubi'ye teşekkür etti. Akın, 1268 yılında İbn-i Burrican tarafından yazılan el yazmasının uzun yıllardır kayıp olduğunu ifade ederek, "Nihayet ecdat yadigarı bu kıymetli eserimiz bugün yine kendi toprağına, Konya'mıza, Karatay Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanemize iade edilmektedir." dedi.

Kültür Bakan Yardımcısı'nın Değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hırsızlık sonucu çok sayıda önemli eserin kaybolduğunu belirtirken, Yakubi'nin bu anlamlı davranışının örnek teşkil ettiğini vurguladı ve Yazma Eserler Başkanlığı'nın bu eser üzerinde hızlı bir restorasyon süreci başlattığını ifade etti.

Nizam Muhammed Salih Yakubi'nin Açıklamaları

Yakubi, yazma eserlere olan ilgisinin öğrencilik yıllarına dayandığını ve özel kütüphanesinde 3 bin ciltten fazla nadir yazma eserin bulunduğunu belirtti. Kitab Şerhu'l-Esma'yı 25 yıl önce bir tüccardan aldığını söyleyen Yakubi, eserin kaybolduğunu öğrendiğinde gerekli adımları attığını kaydetti.

Gelecek İçin Umut Verici Çalışmalar

Yakubi, "Dünyada Türkiye kadar yazma esere, tarihe sahip çıkan başka bir ülke yoktur. Osmanlı sultanlarının hepsi ve dönemin alimleri bu konuya özel önem vermiş," ifadelerini kullandı. Programda, Yazma Eserler Kurum Başkanı Coşkun Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan ve Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da yer aldı.

Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık sonucunda çalınan eserlerden biri olan 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn Krallığında Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Nizam Muhammed Salih Yakubi, tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışlandı. Konuşmaların ardından Kitab Şerhu'l-Esma, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin tarafından teslim alındı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Yazma Eserler Kurum Başkanı Coşkun Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç katıldı.

Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık sonucunda çalınan eserlerden biri olan 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn Krallığında Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Nizam Muhammed Salih Yakubi, tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışlandı. Konuşmaların ardından Kitab Şerhu'l-Esma, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin tarafından teslim alındı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Yazma Eserler Kurum Başkanı Coşkun Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç katıldı.