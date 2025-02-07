79 Ülkeden ABD'nin UCM Yaptırımlarına Karşı Ortak Bildiri

79 Ülkeden Ortak Tepki: ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Bildiri Yayınlandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 79 ülke, ABD'nin Mahkemeye yönelik yaptırım kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone, Slovenya ve Vanuatu'nun öncülüğünde hazırlanan bu yazılı bildiri, Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin internet sayfasında yayımlandı.

Bildirideki Temel Vurgular

Bildiride, "UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi. Mahkemenin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen bildiride, UCM'ye ve personeline yönelik yaptırımların, uluslararası hukuk düzenini aşındırma tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik Tehditleri ve Farkındalık

Bildiri, yaptırımların mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkilileri dahil tüm ilgililerin güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, mahkemenin soruşturma yürüttüğü ülkelerdeki saha ofislerinin kapanmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

İmzalar ve Dikkat Çeken Eksiklikler

Almanya, Fransa, Belçika, Kanada, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve İsviçre'nin imzaladığı bildirinin dikkat çekici kısmı ise İngiltere, Çekya, Japonya ve Avustralya gibi UCM üyesi ülkelerin imza atmaması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararları sebebiyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.