Kağıthane’de Makas Atan Sürücü Park Halindeki Tıra Çarptı — 2 Yaralı

Kağıthane Hamidiye'de makas atan sürücü, park halindeki tıra çarptı; 34 MJN 943 plakalı araçtaki 2 kişi hafif yaralandı, yaralılar Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 02:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 02:54
Olay Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde saat 23.45'te gerçekleşti

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, makas atan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı.

34 MJN 943 plakalı otomobilin çarpma sonucu hasar gördüğü, araç içinde bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Baltalimanı Kemik Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Cadde belediye ekiplerince kumlanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

