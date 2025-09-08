8 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Açılışı, Orta Vadeli Program ve Eğitim Yılı Başlangıcı

8 Eylül 2025 Gündemi

Günün öne çıkan gelişmeleri ve programları aşağıda yer almaktadır.

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenecek 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine katılacak; ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak Kabine Toplantısına başkanlık edecek. (İstanbul/11.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programı açıklayacak. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısının açılış konuşmasını yapacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2025-2026 eğitim öğretim yılı başlıyor: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yaz tatili sonrası dersbaşı yapıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile görüşecek. (Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhur İttifakı milletvekillerinden oluşan heyetle Refah Sınır Kapısında, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına ve insani krize dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenleyecek. (Refah/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezinde basın açıklaması yapacak. (Balıkesir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile görüşecek. (Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya • Diplomasi

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişlerini engellemesi sonucu ortaya çıkan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür • Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde inceleme yaparak basın açıklamasında bulunacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Ziraat Türkiye Kupasında 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonasında kazandığı gümüş madalya sonrası yurda dönecek. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin açılışı, 2025–2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte yapılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

