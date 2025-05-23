8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mavera Ödülleri 2025 töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül töreni öncesinde Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından verilen mini konserle etkinlik başladı.

Mehmet Koca: Yazmak ve Okumak Bir Direniş Biçimidir

Ödül töreninde bir konuşma yapan Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, bu etkinliğin bir fikrin hasadı olduğunu ifade ederek, temel amaçlarının 'düşünceyle şekillenmiş bir ruhun muhasebesini yapmak' olduğunu vurguladı. Koca, "Yazmak ve okumak, bu çağda bir direniş biçimidir" diyerek, araştırmaları ve düşüncenin kalemle buluşmasının önemini dile getirdi.

Mustafa Kara: Vicdanın Mahşeri Vicdana Dönüşmesi Gerek

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, "Vicdan, insanlığın bir haykırışıdır" diyerek, dünyadaki olumsuz olayların vicdanı nasıl etkilediğine dikkat çekti. Kara, "Asıl önemli olan vicdanın mahşeri vicdana dönüşmesidir" şeklinde konuştu.

Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam: Rekor Başvuru Sayısı

Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam, bu yıl 1392 başvuru alındığını belirterek, "Bu sene ulaştığımız başvuru sayısıyla, Türkiye'de alanında en fazla katılımın olduğu yarışma olduk" dedi. Uluçam, daha önceki yıllarda ele alınan temaları da hatırlatarak, yarışmanın ilgiyle takip edildiğini vurguladı.

Ödül Kazananlar

Ödüller, şiir, hikaye ve deneme dallarında verildi. Şiir dalında birinci Mehmet Furkan Şaşmaz oldu. Hikaye dalında ise birincilik ödülü Hasan Hüseyin Tekin'e verildi. Deneme dalında ise Ahmet Emre Kaymak birinci oldu.

Her dalda ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve ilk 10 kişiye "Balkan Turu" hediye edilmiştir. Ayrıca toplam 21 eser mansiyon ödülüne layık görüldü. Törenin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın!" konulu şiir, deneme ve hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği "Mavera Ödülleri 2025" töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Mavera Ödülleri" Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam törene katılarak konuşma yaptı.

"Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın!" konulu şiir, deneme ve hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği "Mavera Ödülleri 2025" töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Mavera Ödülleri" Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam törene katılarak konuşma yaptı.