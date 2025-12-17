DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,22 -0,05%
ALTIN
5.968,82 -0,85%
BITCOIN
3.697.648,74 1,26%

Altındağ'da Eşini Bıçaklayarak Öldürdü: Şahıs Tutuklandı

Ankara Altındağ'da Y.Ö., tartıştığı eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü; zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:10
Altındağ'da Eşini Bıçaklayarak Öldürdü: Şahıs Tutuklandı

Altındağ'da Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Olayın Detayları

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir vatandaşa ilişkin tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 2 çocukları olan 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalede Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Y.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ’Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ ÖZDEMİR.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ ÖZDEMİR.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ ÖZDEMİR.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı — Kaza Anı Kamerada
2
Sarıgöl'de bıçaklanan genç Ahmet Aktürk yaşamını kaybetti
3
Moskova Bölgesi'nde Okulda Bıçaklı Saldırı: 10 Yaşındaki Öğrenci Öldü
4
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Açıldı — Kristal Kar ve Gece İnişi
5
Şarkikaraağaç'ta Kontrolden Çıkan Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
6
Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı: İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor