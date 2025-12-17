Altındağ'da Eşini Bıçaklayarak Öldürdü: Şahıs Tutuklandı

Altındağ'da Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Olayın Detayları

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir vatandaşa ilişkin tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 2 çocukları olan 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalede Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Y.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ’Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

