Kastamonu'da Park Halindeki Minibüs Motorunda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde park halindeki Hyundai minibüsün motor aksamında çıkan yangın söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:08
Olay Detayları

Kastamonu'da, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde park halinde bulunan Hyundai marka minibüsün motor aksamında çıkan yangın, minibüsün kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, minibüsün motor aksamında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

