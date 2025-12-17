Kastamonu'da Park Halindeki Minibüs Motorunda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olay Detayları

Kastamonu'da, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde park halinde bulunan Hyundai marka minibüsün motor aksamında çıkan yangın, minibüsün kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, minibüsün motor aksamında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA PARK HALİNDE BULUNAN MİNİBÜS, MOTOR AKSAMINDAN ÇIKAN YANGIN SONRASINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ. MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ.