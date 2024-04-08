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8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Elazığ’da 8 kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan okul müdürü G.C., nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şahsı adli kontrol şartı ile serbest bırakma kararı verdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:11
8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Elazığ’da bir lisede eğitim görmekte olan bir kız öğrenci, CİMER üzerinden okul müdürü G.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayette bulunan öğrenci, müdürün kendisini taciz ettiğini ifade etti. Olay hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra, olayın duyulması ile müdür hakkında 7 öğrenci daha şikayetçi oldu. Öğrencilerin tümü, okul müdürü olan G.C. isimli şahsın kendilerini taciz ettiklerini ifade etti. Müdür, şikayetlerin ardından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan G.C. isimli şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Ayrıca yaşanan olaylardan sonra, G.C. isimli okul müdürünün zorunlu izne ayrılmış olduğu da belirtildi.

“Hukuki açıdan tutuklanması gerekiyor”

Konu ile ilgili soruşturmaya dahil olan Elazığ Barosu avukatı Eda Vural ise şahsın adli kontrol ile serbest bırakılmasının hukuki açıdan doğru olmadığına, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kişinin tutuklanmasının gerektiğine dikkat çekti.

Avukat Vural, dosyada delillerin karartılma ihtimaline değinerek, şüphelinin serbest kalması ile müşteki ve tanıkların ifadelerini etkileyebilme riskine vurgu yaptı. Bu nedenle şüpheli hakkında zorunlu tutuklama kararının hukuki açıdan önemli olduğunun altını çizdi.

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