8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı

8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Açıldı

Sekizinci Türk-Alman Tiyatro Festivalinin açılış resepsiyonu, Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Resepsiyona, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı katıldı.

Şanlı, konuşmasında tiyatronun insanların bir araya gelmesinde ve kültürler arasında köprüler kurmasında büyük rol oynadığını belirtti. Berlin'de yaşayan Türk toplumunun, 350 binin üzerinde birey ile önemli bir yer teşkil ettiğini vurguladığı konuşmasında, Türk ve Alman tiyatrosunun birlikte sergilenecek olmasının önemini dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız da Berlin'in kültürel etkinlikler açısından zengin bir şehir olduğunu ifade ederek, Türk toplumunun sanatsal varlığının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Tiyatro 28 Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Güldü ise festivalin kültür zenginliklerini bir araya getiren bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Açılışta, keman sanatçıları Elif Talay ve Ferdinand Glauch ile piyanist Inobat Akhmedova müzik dinletisi sundu.

Vize Sorunu Dolayısıyla Bir Oyun İptal Edildi

Festival kapsamında sahnelenmesi planlanan, Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Olmak" adlı oyun, tiyatrocu Cem Özer'in vize alamaması nedeniyle sahnelenemeyecek. Özer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, festivalin daveti üzerine vize almanın inandırıcı bulunmadığını ve bunun sistematik bir davranış olduğunu ifade etti.

Festival, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" adlı oyunu ile başlayacak ve 15 Aralık'a kadar devam edecektir.