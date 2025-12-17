Feti Yıldız: Komisyonun Çalışma Süresinin Uzatılmasında Fayda Var

MHP'li Yıldız, rapor süreci ve süre uzatımı konusunda değerlendirme yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldız, komisyonun raporlama sürecine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Başka bir şey kalmadı zaten. Rapor teslim etmeyen partiler vardı. Onlar da elbet teslim eder ve değerlendirme yaparız. Sonra grubu olan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız".

Komisyonun çalışma süresiyle ilgili soruya da yanıt veren Yıldız, "Süre normal doluyor. Başkanlarla bir görüşelim bakalım uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız, gerekli değerlendirmelerin ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar verileceğini aktardı.

Yıldız’ın açıklamaları, komisyonun rapor teslim süreçleri ve olası süre uzatımı konusunda partiler arası koordinasyonun devam ettiğine işaret ediyor.

MHP’li Feti Yıldız: "Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasında fayda var"