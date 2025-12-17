DOLAR
Sultanbeyli’de Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitiren 3 Çocuk Babası Defnedildi

Sultanbeyli'de motosiklet kazasında yaşamını yitiren Burak Yüce (33), ikindi namazının ardından Kuba Camii'nden uğurlanıp Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:50
Sultanbeyli’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve kaza detayları

Sultanbeyli’de meydana gelen motosiklet kazasında aniden önüne çıkan yayaya çarparak hayatını kaybeden Burak Yüce (33), Sultabeyli Kuba Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Burak Yüce (33), yaya geçidine yaklaşık 150 metre mesafedeki noktadan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Yüce, önce asfalta ardından kaldırıma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan Yüce’nin boynunun kırıldığı belirlendi. Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı; ambulansla hastaneye kaldırılan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Burak Yüce’nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza anları ise arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Burak Yüce’nin cenazesi bugün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Kuba Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

