Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca

Gürcistan sınırında meydana gelen kaza ailesine ulaştı

Gürcistan sınırında, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karacanın Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Olay, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda meydana geldi. Kazada yaşamını yitiren Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca’nın ailesine, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesindeki evlerinde yetkililer tarafından haber ulaştırıldı.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Olay sonrası bölge ve aileye ilişkin güvenlik ve idari temaslar sürdü.

Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan, şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca’nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Gelişmelerin ardından yetkililerce yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ