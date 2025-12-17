DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Tavas Belediyesi Güzelköy Pazaryerini Etkinliklere Hazırladı

Tavas Belediyesi, Güzelköy Mahallesi pazaryerinde zemin, üst örtü, güvenlik ve bulaşıkhane düzenlemesi yaparak etkinliklerin daha konforlu ve hijyenik gerçekleşmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:11
Tavas Belediyesi Güzelköy Pazaryerini Etkinliklere Hazırladı

Tavas Belediyesi Güzelköy Pazaryerini Etkinliklere Hazırladı

Pazaryerinde zemin, güvenlik ve hijyen düzenlemesi

Tavas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelköy Mahallesi sakinlerinin düğün, nişan, mevlüt gibi organizasyonlarını daha düzenli ve konforlu şartlarda yapabilmesi amacıyla pazaryerinde kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında taş duvar örümü ve çit tel çekimi ile alan daha güvenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturuldu. Yapılan saha betonu uygulaması ile zemin genişletilerek toplu etkinliklere yönelik daha rahat bir kullanım alanı oluşturuldu.

Mevcut pazaryeri üst örtüsü, yapılan ilave çalışmalarla genişletilerek alanın dört mevsim olumsuz hava şartlarından etkilenmeden hizmet vermesi sağlandı. Ayrıca inşa edilen bulaşıkhane ile pazaryerinin hijyen şartları iyileştirilerek kullanım kapasitesi artırıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti.

TAVAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜZELKÖY MAHALLESİ VATANDAŞLARININ...

TAVAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜZELKÖY MAHALLESİ VATANDAŞLARININ DÜĞÜN, NİŞAN, MEVLÜT GİBİ ORGANİZASYONLARINI DAHA DÜZENLİ VE KONFORLU KOŞULLARDA YAPMASI AMACIYLA PAZARYERİNDE ZEMİN VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPILDI.

TAVAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜZELKÖY MAHALLESİ VATANDAŞLARININ...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Kadirli'de Turp Mesaisi: Kadınlar Soğuk Suda Ekmek Mücadelesi
5
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
6
Bondi saldırısı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarına yeni güvenlik bariyerleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi