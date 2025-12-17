Tavas Belediyesi Güzelköy Pazaryerini Etkinliklere Hazırladı

Pazaryerinde zemin, güvenlik ve hijyen düzenlemesi

Tavas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelköy Mahallesi sakinlerinin düğün, nişan, mevlüt gibi organizasyonlarını daha düzenli ve konforlu şartlarda yapabilmesi amacıyla pazaryerinde kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında taş duvar örümü ve çit tel çekimi ile alan daha güvenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturuldu. Yapılan saha betonu uygulaması ile zemin genişletilerek toplu etkinliklere yönelik daha rahat bir kullanım alanı oluşturuldu.

Mevcut pazaryeri üst örtüsü, yapılan ilave çalışmalarla genişletilerek alanın dört mevsim olumsuz hava şartlarından etkilenmeden hizmet vermesi sağlandı. Ayrıca inşa edilen bulaşıkhane ile pazaryerinin hijyen şartları iyileştirilerek kullanım kapasitesi artırıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti.

