8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 30-31 Ağustos'ta CerModern'de

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 30-31 Ağustos tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre festival, bireyin bedeniyle kurduğu bağı sanatın merkezine alarak solo performansların anlatılarını seyirciyle buluşturacak. Etkinlikte 13 ülkeden 20 dansçı performanslarını sergileyecek.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, festivalin sekiz yıldır bedenin diliyle kurulan evrensel bir anlatıyı izleyicilerle buluşturduğunu vurguladı. Tümer, "Bu yıl, CerModern'in 15. kuruluş yılına denk gelen bu özel edisyonla birlikte sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yolculuğumuza dansın güçlü ve samimi dili eşlik ediyor. Solonun hem sanatçılar hem de izleyiciler için ilham verici bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, atölye ve söyleşiler

Festivalin koordinatörlüğünü Esma Meydan, program danışmanlığını ise Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre üstleniyor. Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek.

30 Ağustos günü ünlü koreograflar Beyhan Murphy, Katharina Wiedenhofer ve Heung Won Lee'nin workshopları ile başlayacak festivalde, pazar günü yapımcı ve yönetmen Muzaffer Evci ile tiyatro oyuncusu Evren Erbatur'un söyleşisinin yanı sıra çeşitli performanslar da sanatseverlerle buluşacak.