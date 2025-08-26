DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 30-31 Ağustos'ta CerModern'de

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 30-31 Ağustos'ta CerModern Açık Hava Sahnesi'nde; 13 ülkeden 20 dansçı, atölye ve söyleşilerle izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:51
8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 30-31 Ağustos'ta CerModern'de

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 30-31 Ağustos'ta CerModern'de

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 30-31 Ağustos tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre festival, bireyin bedeniyle kurduğu bağı sanatın merkezine alarak solo performansların anlatılarını seyirciyle buluşturacak. Etkinlikte 13 ülkeden 20 dansçı performanslarını sergileyecek.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, festivalin sekiz yıldır bedenin diliyle kurulan evrensel bir anlatıyı izleyicilerle buluşturduğunu vurguladı. Tümer, "Bu yıl, CerModern'in 15. kuruluş yılına denk gelen bu özel edisyonla birlikte sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yolculuğumuza dansın güçlü ve samimi dili eşlik ediyor. Solonun hem sanatçılar hem de izleyiciler için ilham verici bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, atölye ve söyleşiler

Festivalin koordinatörlüğünü Esma Meydan, program danışmanlığını ise Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre üstleniyor. Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek.

30 Ağustos günü ünlü koreograflar Beyhan Murphy, Katharina Wiedenhofer ve Heung Won Lee'nin workshopları ile başlayacak festivalde, pazar günü yapımcı ve yönetmen Muzaffer Evci ile tiyatro oyuncusu Evren Erbatur'un söyleşisinin yanı sıra çeşitli performanslar da sanatseverlerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk
6
Denizde boğulmalara karşı kontrollü alanlarda yüzün — Uzman uyarısı
7
Tekerlekli Sandalyeli Gazzeli Baba, Çocukları İçin 'Ölüme' Gidiyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)