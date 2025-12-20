DOLAR
800 milyon TL'lik ikramiye: Umut satın almak depresyon riski

Dr. Akif Taşdemir, 800 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesi hayallerinin çıkmamasının bazı kişilerde derin hayal kırıklığı ve depresyonu tetikleyebileceğini uyardı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:28
800 milyon TL'lik ikramiye insan psikolojisini nasıl etkiliyor?

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, yılbaşı özel çekilişinde belirlenen 800 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin, insanların kurduğu hayaller üzerinde derin etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

"İnsanlar bilet değil, umut satın alıyor"

Dr. Taşdemir, "İnsanlar bilet değil, umut satın alıyor. Umut satın almak, küçük gibi görünse de çok derin bir psikolojik etkiye sahiptir. Bazı insanlar bu durumdan dolayı derin depresyona sürüklenebilir" ifadelerini kullandı. Uzman, ikramiyenin çıkmaması halinde bazı bireylerin ümit kaybı ve yoğun hayal kırıklığı yaşayabileceğini belirtti.

Taşdemir, piyango bileti satın almanın ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları olduğunu vurgulayarak, insanların düşük bir maliyetle büyük hayaller kurduğunu; "Bu bilet bana çıkarsa borçlarımı öderim, yeni bir iş kurabilirim, çevremdeki insanların hayatını değiştirebilirim" gibi senaryoların kişiye mutluluk hissi verdiğini anlattı. Ayrıca, "almayacağım bilete ikramiye çıkarsa" korkusuyla bilet alımının teşvik edildiğine dikkat çekti.

Hayal kırıklığı ve depresyon riski

Uzman, ikramiyenin çıkmamasının herkeste aynı etkiyi yaratmadığını; pek çok kişinin mantıklı düşünebildiğini ve hayal kırıklığını kısa sürede onarabildiğini söyledi. Buna karşın Taşdemir, "Bazı insanlar bu durumdan dolayı derin depresyona sürüklenebilir. Bardak dolmuştur ve taşmak için son bir damlayı bekliyordur. Yoğun bir hayal kırıklığı sonrasında depresyonu tetikleyebilir" uyarısında bulundu ve bunun yalnızca az sayıda kişide görülen bir durum olduğunu ekledi.

Umut ile bağımlılık arasındaki ince çizgi

Yoksulluk süresi uzadıkça risk algısının değiştiğini belirten Taşdemir, insanların birikim veya çalışma ile çıkış yolu göremeyince kısa yollara yöneldiğini aktardı. "Yoksul insanların yoksulluk süresi uzadıkça onların risk algıları da değişebiliyor. 'Battı balık yan gider' misali 'son parayı da buna harcayayım' diye düşünebilirler" dedi. İkramiye çıkmayınca yeni çekilişi bekleyerek tekrar umuda kapılmanın, umut ile bağımlılık arasındaki kısa çizgiyi oluşturduğunu vurguladı.

Dr. Akif Taşdemir'in değerlendirmesi, büyük ikramiyelerin sadece maddi değil, aynı zamanda önemli psikolojik etkileri olabileceğini gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

