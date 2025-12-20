DOLAR
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki yaklaşık 200 yaşındaki tarihi çınar, devrilme riskine karşı İncirliova Belediyesi ekiplerince vinçle hassas şekilde budandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:43
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yaşı 200’e yakın olduğu belirtilen tarihi çınar ağacı, devrilme riski nedeniyle budandı. Belediye yetkilileri, cadde ve kaldırıma düşen dalların yoldan geçen vatandaşlar için tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla müdahale etti.

Budama çalışması

İncirliova Belediyesi önünde bulunan çınar için, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla ekipler harekete geçti. Vinç yardımıyla gerçekleştirilen operasyonda ağaç dalları dikkatle budandı. Belediye ekipleri, çok hassas bir çalışma yürüterek işlemi kimseye zarar gelmeden tamamladı. Çalışmaları çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Geçmiş çalışmalar ve gelecek planı

Daha önce de ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Sevgi Yolundaki ağaçların budama ve düzenleme çalışmalarını yaparak estetik bir görünüm kazandırmıştı. Önümüzdeki günlerde ekiplerin ilçenin diğer noktalarındaki ağaçları da bakıma alması bekleniyor.

