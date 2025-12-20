DOLAR
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı

Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Trafik Kontrol Merkezi’nde 370 kamera ve 47 uzmanla 7/24 izlenen akıllı sistemi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:36
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı

Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde kritik trafik koordinasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i şehir ulaşımının merkezi olan Trafik Kontrol Merkezi'nde ağırladı ve kapsamlı bir trafik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Merkezin teknik kapasitesi ve çalışma düzeni

Merkezde şehir genelindeki farklı kavşaklara konumlandırılmış 370 kamera, 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Trafik yoğunluğu, kazalar, altyapı çalışmaları ve muhtemel aksaklıklar anlık olarak tespit edilerek sahadaki ekiplerle koordinasyon sağlanıyor.

Merkezde görev yapan 47 kişilik uzman ekip, gece gündüz demeden titizlikle çalışarak güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım için şehrin trafiğini anbean yönetiyor.

Toplantı gündemi ve ulaşım vizyonu

Toplantıya Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve ilgili bürokratlar da katıldı. Gündemde mevcut trafik durumu, kavşak performansları ve ileriye dönük ulaşım planlamaları yer aldı; daha etkin ve sürdürülebilir çözümler değerlendirildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ulaşımı yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek yönettiklerini belirterek şunları ifade etti:

Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlaması için bilimsel veriler ve ileri teknolojiyle çalışıyoruz. Trafik Kontrol Merkezi’miz bu anlayışın en somut örneklerinden biridir

Akıllı sistemlerle anlık müdahale

Trafik Kontrol Merkezi’nde kullanılan akıllı trafik yönetim sistemi, sinyalizasyonlara doğrudan müdahale imkânı sunarak şehir trafiğinin dinamik bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Başkan Büyükkılıç, teknolojinin sunduğu tüm imkânların Kayserililerin hizmetine sunulduğunu vurguladı.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

