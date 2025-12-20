DOLAR
Esenyurt'ta Kaçak İşletme Mühürlendi — 1 Ton Tavuk Eti İmha Edildi

Esenyurt'ta hijyen ve satış kurallarına uymayan kaçak kanatlı et işletmesi mühürlendi; yaklaşık 1 ton tavuk eti ekiplerce imha edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:04
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yürüttükleri denetimlerde hijyen ve satış kurallarına aykırı faaliyet gösteren bir işletmeyi ortaya çıkardı.

Denetim ve Mühürleme

Yunus Emre Mahallesi Mandıra Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak olarak kanatlı et satışı yapan bir işletme tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi ve halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen yaklaşık 1 ton kanatlı et ekiplerce imha edildi.

Denetim ve imha anları zabıta ekiplerinin yaka kameralarına yansıdı.

Belediyeden Açıklama

İsmet Celal Dalkılıç konuyla ilgili olarak, 'Yunus Emre Mahallesi’nde kaçak olarak faaliyet gösteren kanatlı et parçalama tesisini ekiplerimizle birlikte mühürledik. Hijyenik şartlara uymayan etlere el koyarak imhasını gerçekleştirdik. Denetimlerimiz devam ediyor. Esenyurt’un sağlığı, temizliği ve güvenliği için çalışıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz.' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

