81 İlde 81 Orman: Kahramanmaraş'ta 30 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesinin 23'üncü durağı Kahramanmaraş oldu. Maksutuşağı mahallesinde düzenlenen fidan dikim törenine Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat ile Kahramanmaraşlı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Projenin kapsamı ve Kahramanmaraş çalışması

Ormanların toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen ve havayı temizleyen rolleri göz önünde bulundurularak başlatılan proje kapsamında, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Maksutuşağı köyü sınırlarında yer alan 18 hektarlık alana 30 bin fidan dikiliyor. Proje, bankanın ikinci yüzyılında da devam ediyor ve önümüzdeki beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi, sonraki üç yıl boyunca ise ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımının yapılması hedefleniyor.

İlk etapta 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda da Kahramanmaraş'ta örnek uygulamalar yapıldı. 2008 yılında Türkoğlu ilçesi Kelibişler köyünde gerçekleştirilen dikimlerde 30 bin fidan toprakla buluşmuş, düzenli bakımı yapılan alanda zamanla çeşitli canlı türlerinin yer aldığı bir ekosistem gelişimi sağlanmıştı.

Yetkililer, iklim değişikliği, orman yangınları ve kontrolsüz kentleşme gibi tehditlere karşı ormanların korunması ve genişletilmesinin yaşanabilir bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

