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81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

1 Temmuz 2025'te başlayacak yeni düzenleme ile çalışan ödemeleri yalnızca bankalar aracılığıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:03
81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Yeni Düzenleme ile Nakit Ödeme Son Buluyor

Türkiye'de iş hayatını köklü bir şekilde etkileyecek yeni bir düzenleme 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, çalışanların maaş, prim ve ikramiye gibi tüm alacaklarının ödenme şekillerini değiştirecek ve özellikle KOBİ'leri derinden etkileyecek.

Yasal Düzenlemelerin Getirdiği Zorunluluklar

“Ücret, Prim, İkramiye ve Benzeri Alacakların Bankalar Üzerinden Ödenmesine İlişkin Yönetmelik” ile yürürlüğe girecek olan değişiklikler, 5 ve altında personel çalıştıran işletmelere getirilen elden ödeme imkânını ortadan kaldırıyor. Artık yalnızca 3 veya daha az çalışana sahip olan işverenler, çalışanlarına ödemelerini nakit olarak yapabilecek.

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Banka Aracılığı ile Ödeme Dönemi Başlıyor

Yeni düzenleme ile birlikte, bir işyerinde 4 veya daha fazla personel bulunması durumunda, işverenler maaş, prim, ikramiye ve benzeri tüm ödemeleri bankalar aracılığıyla gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu değişiklik, ülkenin kayıt dışı istihdam ile mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışanlar İçin Kritik Uyarı

Çalışanların, maaş ve diğer ödemelerinin sorunsuz bir şekilde banka hesaplarına yatırılabilmesi için geçerli ve güncel bir banka hesap numarasını işverenlerine bildirmeleri şart. Bu adım, dijital ödemelerin düzgün bir şekilde zamanında yapılmasını sağlayacak.

Gerisayım Başladı

Yönetmelikte yapılan köklü değişiklikler, 1 Temmuz 2025’de resmi olarak hayata geçecek. Bu tarihten itibaren, ilgili yönetmelik kapsamındaki tüm ödemelerin yalnızca dijital kanallar üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek.

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