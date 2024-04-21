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81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonu: 45 kilogram uyuşturucu ve 87 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-13’ operasyonlarında 45 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 194 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:23
81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonu: 45 kilogram uyuşturucu ve 87 bin hap ele geçirildi

Ülkemizde uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele hiç durmuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 81 ilde ‘Narkoçelik-13’ adı verilen büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyon, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sonuç olarak, 45 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 194 şüpheli de yakalandı.

Operasyonlar sırasında Ankara’da 40 kilogram esrar, İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirildi. Bu operasyonlar sırasında toplamda 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarının gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Jandarma’yı tebrik etti ve “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

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