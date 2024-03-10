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81 İlden Topraklarla Oluşturulan Dev Eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Armağan Edildi

Cumhuriyet’e Yolculuk, Asırlık Portre” isimli 3 tonluk Türkiye Haritası, 81 ilimizden alınan topraklarla oluşturuldu ve Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan edildi. Bu anlamlı eser, vinçle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:05
81 İlden Topraklarla Oluşturulan Dev Eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Armağan Edildi

Cumhuriyet'in 100. yılı için yola çıkan Yönetmen Cankut Kaan Bolat ve Görüntü Yönetmeni Emre Görücü, 1 ayda 36 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'nin 81 ilinde toprak topladılar. Bu topraklarla 3 ton ağırlığında "Cumhuriyet'e Yolculuk, Asırlık Portre" adlı Türkiye Haritası oluşturan ekip, büyük bir emekle ortaya koydukları eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol girişine yerleştirildi.

Projenin detaylarını paylaşan Yönetmen Cankut Kaan Bolat, "Toprakları, Kurtuluş Savaşı'nda özellikle şehit kanı dökülen yerlerden toplayalım istedik. Sınırların olduğu yerleri görmek istedik ve yola bu şekilde çıktık. Projede bir görüntü yönetmeni ve kendim olabildim. Proje koordinatörümüz Antropolog Akın Çiftçi vardı yanımızda. O da proje danışmanı olarak yer aldı. Mimarımız vardı. Asıl bu kaideyi tasarlayan, planlayan, tam ölçeklendirme yapan. Belli kiloları aşmayacak şekilde toprak toplamak için yollara çıktık. 30 gün sürdü bu süreç. 30 günde toplam 36 bin kilometre yaptık. Türkiye il sınırları aslında 36 bin kilometre yok. Sınırları geçmek için ekstra kilometre yapıyorsunuz. Dört bin kilometre daha yapsak büyük ihtimal dünya çapını dolaşmış olacaktık." şeklinde açıklamalarda bulundu.

hediye

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan topraklarla oluşturulan Türkiye Haritası'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesiyle son buldu. Yönetmen Bolat, bu siyaset üstü projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğine inandığını ifade etti.

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