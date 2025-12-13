Karabük’te Kayıp 29 Yaşındaki Abuzer Y. Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu
Olay Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda gerçekleşti
Karabük’te otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 29 yaşındaki Abuzer Y., ağaçlık alanda ölü bulundu.
Olay, Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abuzer Y., dün birlikte kaldığı dini nikahlı eşinin yanından ayrıldı. Akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında gence ait araç, sabah saatlerinde Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda terk edilmiş halde bulundu. Çevrede yapılan aramada, Abuzer Y.’nin ağaçlık alanda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi.
Durdurulan olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KARABÜK'TE OTELDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 29 YAŞINDAKİ ABUZER YANAR, AĞAÇLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.