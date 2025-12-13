Mudurnu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Hacıhalimler köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı, jandarma inceleme başlattı

Kaza, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, 14 ABY 305 plakalı otomobil takla atarak yoldan metrelerce ileriye sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında itfaiye, ambulans ve jandarma yer aldı. Yaralı sürücü, yan yatan araçtan çıkarılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı kadının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

