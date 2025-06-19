81 Yaşındaki Şevki Kılıç, YKS'ye 8. Kez Girmeye Hazırlanıyor

Edirne'nin 81 yaşındaki "filozof hurdacısı" Şevki Kılıç, bu yıl 8. kez ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak. Gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve kendi bilgisini değerlendirmek amacıyla sınavlara heyecanla giriyor.

İki üniversite mezunu olan Kılıç, tarih bölümlerinden mezun olduktan sonra emekli olarak hurdacılıkla uğraşmaya başladı. Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerini tamamlayan Kılıç, yıllar içinde 4 farklı üniversitede kazanmış olduğu bölümlere çeşitli sebeplerle devam edemedi.