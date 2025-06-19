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81 Yaşındaki Şevki Kılıç, YKS'ye 8. Kez Girmeye Hazırlanıyor

Edirne'den 81 yaşındaki Şevki Kılıç, bu yıl 8. kez YKS'ye girmek üzere hazırlanıyor. Eğitimin her yaştan mümkün olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:15
81 Yaşındaki Şevki Kılıç, YKS'ye 8. Kez Girmeye Hazırlanıyor

Edirne'nin 81 yaşındaki "filozof hurdacısı" Şevki Kılıç, bu yıl 8. kez ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak. Gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve kendi bilgisini değerlendirmek amacıyla sınavlara heyecanla giriyor.

İki üniversite mezunu olan Kılıç, tarih bölümlerinden mezun olduktan sonra emekli olarak hurdacılıkla uğraşmaya başladı. Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerini tamamlayan Kılıç, yıllar içinde 4 farklı üniversitede kazanmış olduğu bölümlere çeşitli sebeplerle devam edemedi.

Kılıç, bu yıl 21 Haziran'da gerçekleşecek sınavda, "ben 81 yaşındaki öğrenci olarak YKS'ye gireceğim"

Kılıç, eğitimin bir tutku olduğunu ve okumanın yaşının olmadığını belirtti. "Benim asıl gayem, gençlere örnek olmaktır"

"Sınavlara girme amacım, bilgilerini ölçmek ve güncel tutmaktır" diyen Kılıç, boş zamanlarında Osmanlıca gazete çevirileri yapıyor ve bir kitap hazırlığında olduğunu vurguladı. "İlk kitabım 19. ve 20. yüzyılda Edirne’den derlenen günlük haberleri içerecek, yakın zamanda basılacak"

Kılıç, kendini sağlıklı hissettiği sürece üniversiteye girmeye devam edeceğini ifade etti ve "Her insanın üniversite eğitimi alması gerek""İnsanlar önce şaşırdı ama ben 66 yıl önce öğrendiğim bilgileri asla unutmadan geldiğim için, bu yaştan sonra da başarı elde edebiliyorum".

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her...

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve bilgilerini kontrol etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girecek.

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her...

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve bilgilerini kontrol etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girecek.

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