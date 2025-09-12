A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te Finale Yükseldi — Duran'dan Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan'ı yenerek EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tebrikler 12 Dev Adam. Euro Basket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Milli gururumuz, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Sahadaki azim, inanç ve mücadele, alkışların en büyüğünü hak ediyor. Finalde de aynı inanç ve kararlılıkla parkeye çıkacak olan ay yıldızlılarımızın yanında tek yürek olmaya devam edeceğiz. Haydi Milli Takım, artık şampiyonluk zamanı."

