DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,13 0,14%
ALTIN
5.946,54 -0,47%
BITCOIN
3.724.445,59 0,55%

Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma baskınında piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ve 80 litre esans ele geçirildi; bir kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:12
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi

Kaçak dolum tesisine düzenlenen baskında çok sayıda ürün ve esans bulundu

Afyonkarahisar kent merkezinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, kaçak parfüm dolum tesisi olarak kullanılan bir depoya baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ile parfüm yapımında kullanılan 80 litre sıvı parfüm esansı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, şüpheli M.D. isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN BİR İŞ YERİNE YAPILAN BASKIN DA PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN BİR İŞ YERİNE YAPILAN BASKIN DA PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN TL OLAN 2 BİN 200 ŞİŞE KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
4
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
5
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
6
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet
7
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi