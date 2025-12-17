Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
Kaçak dolum tesisine düzenlenen baskında çok sayıda ürün ve esans bulundu
Afyonkarahisar kent merkezinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, kaçak parfüm dolum tesisi olarak kullanılan bir depoya baskın yapıldı.
Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ile parfüm yapımında kullanılan 80 litre sıvı parfüm esansı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, şüpheli M.D. isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
