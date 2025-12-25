DOLAR
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak

Halkevi Gençlik Merkezi Maya Atölyesi'nde 12 gencin hazırladığı "A Takımı" 26 bölümlük 3D diziyle AFAD eğitimlerini temel alarak 6-18 yaşa afet bilinci aşılayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:59
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak

A Takımı: Halkevi Gençlik Merkezi'nden 3 boyutlu afet eğitimi

Halkevi Gençlik Merkezi Maya Atölyesi bünyesinde başlatılan A Takımı adlı 3 boyutlu animasyon projesi, çocuklara ve gençlere afet bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Toplam 26 bölüm olarak planlanan dizi, AFAD eğitimlerini temel alıyor ve üretimin tamamında gençlerin imzası bulunuyor.

Projenin hedefi ve kapsamı

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince AFAD’ın afet hazırlık eğitimleri esas alınarak hazırlandı. Öncelikli hedef kitle 6-18 yaş grubu olsa da dizi, farklı katmanlarda kurgulanarak her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Amaç, toplumsal düzeyde afet farkındalığını artırmak ve hazırlıklı bir toplum bilinci oluşturmak.

İlham kaynağı: 6 Şubat 2023 depremleri

Projenin çıkış noktası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında oluşan toplumsal duyarlılık oldu. Dizide risk kavramları, acil durum planları, deprem hazırlığı, sel ve heyelan gibi teknik konular; ayrıca toplumsal dayanışma, çevre bilinci ve teknolojinin doğru kullanımı gibi değerler de işleniyor.

Gençler hem öğreniyor hem üretiyor

Projede görev alan 12 genç, farklı branşlarda eğitim görüyor. Katılımcıların yaşları 19-29 arasında değişiyor ve aralarında Radyo, TV ve Sinema, Okul Öncesi Öğretmenliği ile Peyzaj Mimarlığı gibi bölümler bulunuyor. Atölye çalışmaları sürecinde gençler hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de dizinin üretimine aktif katkı sağlıyor.

Zeynep Kölemen, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Hayalimde animasyon tasarlamak vardı. Kursu görünce hemen başvurdum. Mülakatı geçince çok sevindim. Hocamız sayesinde kısa sürede büyük bir ilerleme kaydettik"

Ahmet Efe ise "Sinemayı sadece kamerayla değil, animasyonla da anlatmak istiyordum. Buraya geldikten sonra animasyon üretmeye olan ilgim arttı" diye konuştu.

Çok yönlü iş birliğiyle güçlenen proje

Halkevi Gençlik Merkezi'ndeki diğer kulüpler de projeye destek veriyor. Tiyatro kulübü öğrencileri karakterlerin oyunculuklarına katkı sağlarken, diksiyon ve seslendirme eğitimi alan öğrenciler dizinin seslendirme ve müzik çalışmalarında görev alıyor. Projenin tamamen gençlerin emeğiyle hazırlanması, afetlere hazırlıklı bir toplum inşa etme hedefine hizmet etmesi bekleniyor.

