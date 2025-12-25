DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV arasında imzalanan protokolle kanser hastaları ve yakınlarına yönelik farkındalık, eğitim ve destek çalışmaları artırılacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:37
Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Yunusemre Belediyesi ile Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) arasında, kanser hastaları ve yakınlarına yönelik sosyal farkındalık, eğitim ve destek çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü, belediye makamında imzalandı.

İmza töreninde vurgulananlar

Protokolü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz imzaladı. Vakıf yönetiminin de katıldığı törende Başkan Balaban, protokolün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Toplumun her kesimine dokunan, özellikle kanser hastalarımız ve aileleri için umut olan çalışmaları çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak sosyal sorumluluk projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz".

Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yunusemre Belediyesi’nin desteğiyle, kanser hastaları ve yakınları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik daha etkili çalışmalar yürüteceğiz. Kadınların ve gençlerin güçlenmesine katkı sunacak bu iş birliğinin uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Başkanımız Sayın Semih Balaban’a destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortak projeler ve hedefler

Protokol kapsamında kanser hastaları ve yakınlarına yönelik sosyal farkındalık programları düzenlenecek, maddi ve manevi destek sağlanacak; ayrıca sağlık ve sosyal eğitim alanlarında toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor. Kültürel ve sosyal projeler geliştirilerek ortak çalışmalar hayata geçirilecek.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE BÜLENT KOŞMAZ SAĞLIK VE SOSYAL EĞİTİM VAKFI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI....

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE BÜLENT KOŞMAZ SAĞLIK VE SOSYAL EĞİTİM VAKFI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI. PROTOKOL KAPSAMINDA, KANSER HASTALARI VE YAKINLARINA YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALARLA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE BÜLENT KOŞMAZ SAĞLIK VE SOSYAL EĞİTİM VAKFI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI....

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
5
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması