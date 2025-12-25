Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Yunusemre Belediyesi ile Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) arasında, kanser hastaları ve yakınlarına yönelik sosyal farkındalık, eğitim ve destek çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü, belediye makamında imzalandı.

İmza töreninde vurgulananlar

Protokolü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz imzaladı. Vakıf yönetiminin de katıldığı törende Başkan Balaban, protokolün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Toplumun her kesimine dokunan, özellikle kanser hastalarımız ve aileleri için umut olan çalışmaları çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak sosyal sorumluluk projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz".

Vakıf Başkanı Saadet Koşmaz ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yunusemre Belediyesi’nin desteğiyle, kanser hastaları ve yakınları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik daha etkili çalışmalar yürüteceğiz. Kadınların ve gençlerin güçlenmesine katkı sunacak bu iş birliğinin uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Başkanımız Sayın Semih Balaban’a destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortak projeler ve hedefler

Protokol kapsamında kanser hastaları ve yakınlarına yönelik sosyal farkındalık programları düzenlenecek, maddi ve manevi destek sağlanacak; ayrıca sağlık ve sosyal eğitim alanlarında toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor. Kültürel ve sosyal projeler geliştirilerek ortak çalışmalar hayata geçirilecek.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE BÜLENT KOŞMAZ SAĞLIK VE SOSYAL EĞİTİM VAKFI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI. PROTOKOL KAPSAMINDA, KANSER HASTALARI VE YAKINLARINA YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALARLA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR.