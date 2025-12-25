DOLAR
Afyonkarahisar'da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Arttırıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılbaşı öncesi gıda satış noktelerinde yoğun denetim gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:11
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi, gıda satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlerin amacı ve kapsamı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yılın son günlerinde gıda güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Denetimlerle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yılın son günlerinde gıda denetimlerine mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyoruz. 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hemşehrilerimizin yeni yıla güvenilir gıdayla girmesi için saha kontrollerimizi en üst seviyeye çıkardık.'

Açıklamada ayrıca, özellikle yıl sonu alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde ekiplerin şehrin her noktasında aktif olarak görev yaptığı belirtildi: 'Ekiplerimizle şehrimizin her noktasındayız.'

Denetimlerle amaçlanan, tüketicilerin yeni yıla sağlıklı ve güvenilir gıdalarla girmesini sağlamak ve satış noktalarında hijyen, etiketleme ile üretim koşullarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmektir.

