DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Galataport'tan Sultanahmet ve Beyazıt'a Kesintisiz Tramvay Kararı

İBB'nin Aralık UKOME toplantısında Galataport'tan Sultanahmet ve Beyazıt'a kesintisiz tramvay, servis yasağı ve otobüs güzergâhı değişikliği kararı alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:15
Galataport'tan Sultanahmet ve Beyazıt'a Kesintisiz Tramvay Kararı

Galataport'tan Sultanahmet ve Beyazıt'a Kesintisiz Tramvay Kararı

İBB'nin Aralık UKOME toplantısında turizm ulaşımında yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı UKOME Toplantısında, kruvaziyer yolcularının kente erişimini kolaylaştıracak önemli kararlar alındı.

Toplantı, Eyüpsultan'daki Feshane'de, Art İstanbul'da gerçekleştirildi ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında başladı. Gündemde Galataport ile Tarihi Yarımada arasındaki turizm servis taşımacılığı düzenlemesi yer aldı.

Alınan karara göre, kruvaziyer gemisiyle Galataport'a gelen turistlerin Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine ulaşımı, özel tramvay ile duraksız şekilde sağlanacak. Ayrıca, Sultanahmet ile Galataport arasında hizmet veren servis araçlarının bölgeye girişleri yasaklandı.

Toplantıda ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin bir düzenleme daha kabul edildi. Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında çalışan araçların D100 kara yolunu kullanmaları yasaklandı; bu araçların TEM otoyolunu kullanmaları kararlaştırıldı.

Kararlar, kentin turizm ve ulaşım altyapısının akışını düzenlemeyi ve tarihi yarımadadaki trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARALIK AYI UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA, KRUVAZİYER GEMİSİYLE...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARALIK AYI UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA, KRUVAZİYER GEMİSİYLE GALATAPORT'A GELEN TURİSTLERİN BEYAZIT VE SULTANAHMET BÖLGELERİNE ÖZEL TRAMVAYLA DURMAKSIZIN DEVAM EDECEĞİ DÜZENLEME KABUL EDİLDİ.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARALIK AYI UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA, KRUVAZİYER GEMİSİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
5
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması