Galataport'tan Sultanahmet ve Beyazıt'a Kesintisiz Tramvay Kararı

İBB'nin Aralık UKOME toplantısında turizm ulaşımında yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı UKOME Toplantısında, kruvaziyer yolcularının kente erişimini kolaylaştıracak önemli kararlar alındı.

Toplantı, Eyüpsultan'daki Feshane'de, Art İstanbul'da gerçekleştirildi ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında başladı. Gündemde Galataport ile Tarihi Yarımada arasındaki turizm servis taşımacılığı düzenlemesi yer aldı.

Alınan karara göre, kruvaziyer gemisiyle Galataport'a gelen turistlerin Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine ulaşımı, özel tramvay ile duraksız şekilde sağlanacak. Ayrıca, Sultanahmet ile Galataport arasında hizmet veren servis araçlarının bölgeye girişleri yasaklandı.

Toplantıda ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin bir düzenleme daha kabul edildi. Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında çalışan araçların D100 kara yolunu kullanmaları yasaklandı; bu araçların TEM otoyolunu kullanmaları kararlaştırıldı.

Kararlar, kentin turizm ve ulaşım altyapısının akışını düzenlemeyi ve tarihi yarımadadaki trafik yükünü azaltmayı hedefliyor.

