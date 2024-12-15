AA Akademi'nin 'New Journalism 101' Eğitimi Katılımcılardan Tam Not Aldı

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, AA Akademi'nin düzenlediği 'New Journalism 101' eğitimine katılarak güncel gazetecilik uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu.

Katılımcılardan Olumlu Geribildirimler

Filistinli öğrenci Mustafa Alnatsheh, aldıkları eğitimin sektörde nasıl kullanılacağı ile ilgili önemli bilgiler paylaştıklarını belirtti. Eğitim süresince kazanılan deneyimlerin, gelecekteki profesyonel hayatlarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

AA Akademi'nin sunduğu bu fırsat, katılımcılara gazetecilikteki son trendleri ve uygulamaları öğrenme imkânı sundu. Eğitimin içerdiği pratik bilgiler, öğrenciler için sektördeki rekabet avantajını artıracağı düşünülüyor.

Eğitimin içeriği, çevrimiçi medya, sosyal medya kullanımının gazetecilikteki yeri ve dijital çağda güvenilir haber üretimi konularını kapsıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi Koordinasyonun, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursu'na sahip uluslararası öğrencilere yönelik "New Journalism (NJ) 101" eğitimi düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi Koordinasyonun, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursu'na sahip uluslararası öğrencilere yönelik "New Journalism (NJ) 101" eğitimi düzenlendi.