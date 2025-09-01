AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başvuruları 7 Eylül'de sona eriyor

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 için başvurular sona eriyor.

Etkinlik için başvuruların kapanma tarihi 7 Eylül olarak duyuruldu. Katılım için son hafta devam ediyor; ilgilenenlerin başvurularını zamanında tamamlaması gerekiyor.

Organizatör

Medya teknolojileri alanında bir ilk olarak öne çıkan etkinlik, Anadolu Ajansı tarafından düzenleniyor ve bu yıl ikinci kez hayata geçiriliyor.