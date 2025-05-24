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AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı Vefatının 6. Yılında Anıldı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Soğanlı Dağı'nda hayatını kaybedişinin 6. yılında mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:14
AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı Vefatının 6. Yılında Anıldı

Abdulkadir Nişancı Mezarı Başında Anıldı

Trabzon'un Ayburt ilçesindeki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıldı.

Mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı. Nişancı'nın acısı hala taze olan dostları, onun gazetecilik yaşamındaki özverisini ve haber peşinde koşma tutkusunu bir kez daha hatırladı.

Anma programında konuşan arkadaşları, "Nişancı, her zaman gerçeğin peşinden koşan bir gazeteci olarak hatırlanacak" diyerek, onun anısını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladılar.

Bu anlamlı günde, Nişancı'nın ailesi de yalnız bırakılmadı. Mezarı başındaki dualar, onun anısını yaşatmaya ve mesleğine olan bağlılığını tekrar hatırlamaya vesile oldu.

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma...

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma...

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.

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