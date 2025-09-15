AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde 'Suda Hayatta Kalma' Dersi

Eğitimin ilk haftasında verilen dersler

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen savaş muhabirliği eğitiminde kursiyerlere 'suda hayatta kalma' dersi verildi.

Eğitimin ilk 7 gününde kursiyerlere 'olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen', 'savaş psikolojisi', 'savaş foto muhabirliği' ve 'dezenformasyondan' ... konularında eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verildi. AA'dan 10, Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya olmak üzere 6 farklı ülkeden 14 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde görev yapan ve mesai kavramı olmadan haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatıldı. Kursiyerler, Kesikköprü Barajı'nda suda hayatta kalma dersi aldı.