AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı

AA tarafından yürütülen 'Yeşil Mercek' projesinin ikinci dönem eğitimleri resmen başladı. Program, çevre ve iklim haberciliği alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara yönelik olarak planlandı.

Programın İlk Günü

Programın ilk gününde 'İklim Haberciliğinde Stratejik İletişim' ve 'İklim Haberciliğinde...' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlar, iklim haberlerinin kamuoyu algısı ve iletişim stratejileri üzerine odaklandı.

Katılımcı Profili

Etkinliğe Türkiye, Makedonya, Fransa ve Romanya'dan gazeteciler, editörler ve iletişim uzmanları katıldı. Katılımcılar, iklim haberciliğine dair güncel yaklaşımlar ve uygulamalı eğitim fırsatları konusunda bilgilendirildi.

Kaynak

Gelişmeler ve program içeriğine dair bilgiler Anadolu Ajansını kaynak gösterilerek aktarıldı.