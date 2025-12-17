Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olay

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın kadın sürücüsü, 2 yaşındaki kızının gözü önünde başka bir sürücünün agresif hareketleriyle karşılaştı.

Gerginlik sırasında aracından inen sürücünün öfke dolu tavırları çevrede paniğe yol açtı. Olay anında kadın sürücü, kucağındaki çocuğu korumaya çalışırken, anne çocuğun korkudan titreyerek ağlamaya başladığını aktardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan kısa süreli gerilim, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay büyük tepki topladı.

Olay, trafikteki kontrolsüz ve agresif davranışların ciddi tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer ve sürücüler, benzer vakaların önlenmesi için daha dikkatli ve sorumlu davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.

