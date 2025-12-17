DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kadın sürücü, 2 yaşındaki kızının gözü önünde agresif bir sürücünün öfke dolu tavırlarıyla karşılaştı; görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:35
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olay

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın kadın sürücüsü, 2 yaşındaki kızının gözü önünde başka bir sürücünün agresif hareketleriyle karşılaştı.

Gerginlik sırasında aracından inen sürücünün öfke dolu tavırları çevrede paniğe yol açtı. Olay anında kadın sürücü, kucağındaki çocuğu korumaya çalışırken, anne çocuğun korkudan titreyerek ağlamaya başladığını aktardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan kısa süreli gerilim, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay büyük tepki topladı.

Olay, trafikteki kontrolsüz ve agresif davranışların ciddi tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer ve sürücüler, benzer vakaların önlenmesi için daha dikkatli ve sorumlu davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ’NDE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN OLAYDA, 1. HÜRRİYET...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ’NDE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN OLAYDA, 1. HÜRRİYET CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN AGRESİF HAREKETLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI. KÖŞEM TEKEL ÖNÜNDE YAŞANAN GERGİNLİK SIRASINDA ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜNÜN ÖFKE DOLU TAVIRLARI PANİĞE NEDEN OLURKEN, ARAÇTA BULUNAN ANNE KUCAĞINDAKİ 2 YAŞINDAKİ KIZINI KORUMAYA ÇALIŞTI.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık