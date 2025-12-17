Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar

Erdoğmuş Mahallesi'nden Takdire Şayan Dayanışma

Mahalle sakinleri 4 ayda büyük bir sosyal tesisi bitirme aşamasına getirdi

Kütahya’nın Gediz ilçesine geçtiğimiz ay mahalle olarak bağlanan Erdoğmuş Mahallesi, kısa sürede sergilediği güçlü dayanışma ile dikkat çekti. Mahalle halkı, ortak çalışma ve hayırseverlik anlayışıyla projeyi hızla ilerletti.

Yerel ekiplerin özverisi sayesinde sadece 4 ay içinde; 4-6 yaş ve yetişkin Kur’an kursu, gençlik merkezi ve iki lojmandan oluşan büyük bir bina bitirme aşamasına getirildi. Proje, mahallenin birlik ve beraberlik ruhunun somut bir örneği olarak öne çıktı.

Çalışmalara özel destek veren isimlerden biri de İzmir Narlıdere Müftüsü Dr. Veli Vehbi Bardakçı oldu. Dr. Bardakçı'nın bizzat teşvik ve takipleri, projenin hız kazanmasında etkili oldu.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ise Erdoğmuş Mahallesi sakinlerini bu inanmışlık ve hayırseverlik örneği için tebrik etti. Turan, yapılan işin hem toplumsal hem de dinî açıdan önemli bir hizmet sunacağını vurguladı.

Mahalledeki bu hızlı ilerleme, dayanışma, yerel liderlik ve gönüllü katkıların birleşmesiyle gerçekleşti. Yerel yetkililer ve sakinler, projenin tamamlanmasıyla bölgeye yönelik sosyal ve eğitsel hizmetlerin güçleneceğini belirtti.

