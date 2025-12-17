Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı

Çıldır Gölü'nde kış masalı: Atlı kızaklar buz üstünde halaylarla sezonu açtı

Doğu Anadolu'nun en etkileyici doğa harikalarından biri olan Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buz tuttu. Bölgenin kış turizminde simge haline gelen atlı kızaklar, bu yıl da renkli görüntüler eşliğinde gölün kristal yüzeyine indi.

Buzda açılış ve güvenlik

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 16 derecelere kadar düşmesiyle göl yüzeyindeki buz kalınlığı güvenli seviyeye ulaştı. Ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunan göl yüzeyini kaplayan yaklaşık 20 santimetrelik buz tabakası, atlı kızak turlarına imkan veriyor.

Taşbaşı'nda renkli karşılama

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyündeki Yunus’un yerine gelen misafirler, burada aşıkların hoş geldiniz deyişiyle karşılandı. Daha sonra gölün üzerine çıkan katılımcılar, atlı kızaklarla gezinti yapıp davul zurna eşliğinde halaylar çekti.

Ziyaretçi izlenimleri

Kars’a İzmirden gelen bir ziyaretçi duygularını, "İlk başta tabii çok endişeliydim, korkuyordum kırılacak diye, fakat gayet iyi, buz üzerinde olmak bir anda korkutucu da olsa çok güzel bir duygu, eğlenceli" sözleriyle paylaştı.

Kızakçılar sezonu açtı

Göl üzerinde misafirleri gezdiren kızakçı Bünyamin Aslan, sezonu açtıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Çıldır gölü buz tuttu. 15-20 santim aralığında buz kalınlığımız var. Atlarımızı çıkardık, atlı kızaklarla gezinti yapıyoruz. Kar motorlarımız, atlı kızaklarımız hepsi gölün üzerinde gelen misafirlerimizi Mart ayına kadar ağırlamaya çalışacağız."

Turistik zenginlik: Sarıbalık ve Doğu Ekspresi

Çıldır Gölü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler yalnızca atlı kızak keyfiyle yetinmiyor; buz kırılarak yapılan sarıbalık avını izliyor ve göl kenarındaki tesislerde taze tutulmuş sazan balığının tadına bakıyor. Kış boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göl, aynı zamanda Doğu Ekspresi rotasının da en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Atlı kızakların ve halayların oluşturduğu bu renkli açılış, Çıldır Gölü'nü kış turizminin vazgeçilmez adresi haline getiriyor.

DOĞU ANADOLU'NUN EN ETKİLEYİCİ DOĞA HARİKALARINDAN BİRİ OLAN ÇILDIR GÖLÜ, DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE BUZ TUTTU. BÖLGENİN KIŞ TURİZMİNDEKİ SİMGESİ HALİNE GELEN ATLI KIZAKLAR, BU YIL DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE KRİSTAL GÖL ÜZERİNE İNDİ.