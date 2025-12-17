DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası

Muğla Yatağan'da 2025-2026 zeytin hasat sezonu için Bahçeyaka'da düzenlenen hasat ve bereket duasına müftülük yetkilileri, öğrenciler ve üreticiler katıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:41
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası

Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası

Bahçeyaka'da dualarla 2025-2026 sezonu açıldı

Muğla Yatağan İlçe Müftülüğü, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası düzenledi. Etkinlik, 2025-2026 zeytin hasat sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesi temennisiyle gerçekleştirildi.

Program, Merkez Kur’an Kursu öğrencisi Harika Balık'a ait zeytin bahçesinde yapıldı. Törene Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Bahçeyaka Mahalle Muhtarı Kamil Kaptan, Şube Müdürü İsmail Mutlu, Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden Merkez Kur’an Kursu öğreticisi Hatice Şerit ve öğrencileri ile bahçe sahibi Harika Balık ve ailesi katıldı.

Program, Şube Müdürü İsmail Mutlu'nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından konuşma yapan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, zeytinin dinî metinlerdeki önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ismi geçen zeytin, Peygamber Efendimizin (sas) de hadislerinde övdüğü gıdalardan biridir. Nur Suresi 35. ayette ‘mübarek bir ağaç’ olarak nitelendirilen zeytine, Tin Suresi 2. ayette de dikkat çekilmiştir. Allah Resûlü (sas) ‘Zeytinyağını ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtandır’ buyurmuştur. Zeytin, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerden biri olmasının yanı sıra bölgemizin de en önemli geçim kaynaklarındandır. Şükrettiğimiz takdirde nimetlerin artacağını bizlere bildiren Rabbimize hamd ederek, yeni hasat yılımızı dualarla başlatıyoruz. İnşallah kazasız belasız, hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olur. Helalinden kazanıp helal yollarda harcamayı Rabbim bizlere nasip eylesin"

Çetmi'nin konuşmasının ardından, İlçe Müftüsü hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesi temennisiyle dua etti.

Programın devamında, Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden oluşan Merkez Kur’an Kursu öğrencileri, öğreticileri Hatice Şerit rehberliğinde zeytin bahçesinde hasada destek verdi.

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ, İLÇENİN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN ZEYTİN HASADI...

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ, İLÇENİN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN ZEYTİN HASADI DÖNEMİNDE BAHÇEYAKA MAHALLESİ’NDE ZEYTİN HASADI VE BEREKET DUASI PROGRAMI DÜZENLEDİ.

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ, İLÇENİN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN ZEYTİN HASADI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi
3
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
4
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
5
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
6
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
7
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık