AA Özel Haber Gündemi — 1 Eylül 2025

1. Küresel Sumud Filosu: Liam Cunningham'ın açıklamaları

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İrlandalı aktör Liam Cunningham, AA'ya konuştu.

"Bir insan olarak Filistinlilere yapılanları kabul etmiyorum. O yüzden buradayım"

"Filo, Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu sağlık, hijyen eşyaları ile bebek maması ve hatta çocuklar için protez uzuvlar taşıyor"

(Şenhan Bolelli/Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Avrupa ve Ukrayna: "Transatlantik uyum" ve güvenlik garantileri

Avrupa ile ABD arasında Ukrayna'nın geleceğine ilişkin ortak pozisyonun sürdürülebilirliği tartışılırken, güvenlik garantilerinin kapsamı ve Avrupa'nın rolü gündemin merkezinde yer alıyor.

Kıdemli NATO Diplomatı Jamie Shea değerlendirmesinde, "ABD'nin kara birlikleri, nükleer caydırıcılık ve 32 müttefikin bir Rus saldırısına toplu ve anında yanıt verme taahhüdü olmayacak. Dolayısıyla, Ukrayna'ya sunulan güvenlik garantilerinin, sağlam olması gerekse de NATO'nun 5. maddesi kapsamındaki toplu savunma yükümlülüğü kadar güçlü olmayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

(Selen Valente/Brüksel)

3. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: Örgüt yöneticisinden itiraf

Savcılığın 38 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanık Gökhan Reis'in elebaşılığını yaptığı örgütün yasa dışı bahis faaliyeti için üçüncü kişilerin banka hesaplarını temin ettiği ve sağlanan gelirin nakline aracılık ettiği kaydedildi.

İddianamede örgütün yöneticileri arasında gösterilen Melih Yaman, savcılığa verdiği ifadede başkalarına ait banka hesaplarını komisyon karşılığında yasa dışı bahiste kullandırdıklarını ve paraların bir kısmını Kıbrıs'a taşıdıklarını itiraf etti.

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

4. Fed'den 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi beklentisi

Para piyasalarının fiyatlamalarına göre Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekmesi, yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bu ay ayrıca Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının para politikası kararları izlenecek.

(Mahmut Çil/İstanbul)

5. 2030 Dünya Kupası ev sahibi Fas: Modern stat yatırımları

Fas, Grand Stade de Tanger Stadyumu'nu modernleştirmek için 360 milyon dolar harcadı. Kapasitesi 75 bine çıkarılan stadyum, Fas 1. Lig ekibi Ittihad Tanger'in maçlarına ev sahipliği yapıyor.

(Emre Aşıkçı/Tanca) (Fotoğraflı)

6. Konya milli maç hazırlığında

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile kentteki hazırlıklar tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

"Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya, milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7. Trabzonspor: Fatih Tekke döneminde mağlubiyet yok

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kaybetmiyor. Bordo-mavililer, geçen sezon Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi ligde yaptığı son 12 maçın sadece birini kaybetti.

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

***

