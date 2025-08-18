AA Özel Haber Gündemi — 18 Ağustos 2025: Havalimanları, Yapay Zeka Tehditleri ve Orman Uyarısı

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ağustos 2025 - ANADOLU AJANSI

1- Havalimanları: Yılın 7 ayında 134,9 milyon yolcu

Türkiye'deki havalimanları, yılın ilk 7 ayında toplam 134 milyon 949 bin 751 yolcu ağırladı. Bu dönemde İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu sayısı 93,6 milyon olarak kaydedildi.

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Orman mühendislerinden yanan alanlara 'ekolojik denge' uyarısı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, orman alanlarında sulama yapılamadığı için kızılçam dışında zeytin ve benzeri ağaçların dikilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise yanan alanlara başka türlerin fidan olarak dikilmemesi gerektiğini vurguladı: 'Kesinlikle yanan alanlarda başka bir ağaç türünün fidanı dikilmez, tohumu ekilmez'.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Yapay zekayla oluşturulan sahte görseller ve sesler 'yeni nesil silah'

Uzmanlar, yapay zeka üretimi içerikleri tespit etmek için ışıklandırma tutarsızlığı, aşırı pürüzsüz cilt dokusu, videolarda yapay göz kırpma veya ağız hareketlerine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Sensity AI kurucu ortağı Francesco Cavalli, seçim müdahalesi ve kamuoyu manipülasyonu amaçlı yapay zeka üretimi medya ve sahte basın toplantılarına ilişkin örnekler belgelediklerini söyledi.

(Dilara Karataş/Ankara)

4- Akıllı cihazları başkasına kullandırmak dolandırıcılığa davetiye çıkarıyor

Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Sadi Çetinkaya, bir kafede akıllı telefonunu kullandırdığı kişinin skuter uygulaması üzerinden kiralama yapması nedeniyle kredi kartından para çekildiğini aktardı. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, kısa bir görüşme bahanesiyle yanaşan kişilere cihaz kullanımının önemli güvenlik riski taşıdığını belirtti.

(Feymenur Yılmaz-Betül Tekocak/İstanbul)

5- İnsani yardıma muhtaçların sayısı 2025'te 10 yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat artıyor

2015'te 77,9 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2025'te bu sayının yaklaşık 305 milyone ulaşacağı öngörülüyor. Art arda yaşanan çatışmalar ve iklim kaynaklı afetler insani krizi derinleştiriyor.

(Can Efesoy/Ankara) (Grafikli)

6- Yargıtay'dan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı

Ankara'daki bir bayiden sıfır kilometre otomobil satın alan kişinin, aracın çeşitli yerlerindeki tortu şeklindeki lekeler nedeniyle yenisiyle değişim talebi reddedilince açtığı davada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracı 'gizli ayıplı' saydı ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceğine işaret ederek değişim kararı verdi.

(Abdullah Sarica/Ankara)

7- Duman gösterisinde ağır yaralanan çocuk 7 operasyonla sağlığına kavuştu

Nevşehir'de düğünde sahne şovu için kullanılan dumandaki sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, Bilkent Şehir Hastanesi'nde geçirdiği 7 operasyon ile sağlığına kavuştu. Çocuk Tedavi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, çocukların olduğu ortamlarda bu tür uygulamaların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Diyarbakır'ın 'Buzcu Baba'sı at sırtında tarlalara serinlik taşıyor

'Buzcu Baba' lakaplı Ahmet Akdemir, motosiklet ve kamyonetin yanı sıra en ücra noktalara oğluyla at sırtında buz ulaştırıyor. Akdemir, araçların giremediği yerlere atlarla gidip heybelerine koydukları buzları tarladaki işçilere ulaştırdıklarını anlattı.

(Aydın Arik/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Doğaseverler Alandeşt Yaylası'nda menderesler arasında kamp keyfi yaşıyor

Van, Şırnak ve Hakkari sınırları arasında, 2 bin 600 rakımdaki Alandeşt Yaylası, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kayseri'den gelen Kemal Tekdemir, mendereslerin kenarında kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(Ali Çelik/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Montella'nın hedefi Dünya Kupası: 'Adım adım ilerleyeceğiz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorlu bir grupta yer aldıklarını ancak hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu söyledi. Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönebilme isteğini ve kadro seçimindeki zorlukları da ifade etti.

(Hilmi Sever-Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te madalya gerçekçi hedef

Yiğit Arslan, EuroBasket 2025 için madalyanın gerçekçi bir hedef olduğunu, kadro kalitesinin bunu hak ettiğini ve iyi savunma ile başarının mümkün olacağını belirtti.

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ankara Keçiörengücü'nde hedef: Bütçe disipliniyle Süper Lig

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Süper Lig hedeflerinin bulunduğunu ancak bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini, yeni yetenekler bulup Türk futboluna kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

