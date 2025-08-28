AA Özel Haber Gündemi | 28 Ağustos 2025

1- Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımı AA görüntüledi

Ankara'da açılışı yapılan Oğulbey Teknoloji Üssü projesi, ASELSAN tarafından 6 bin 500 dönümlük alanda inşa ediliyor. Kurum yetkilileri, tek seferde yapılan yatırımın 1,5 milyar dolar değerinde olduğunu ve tesisin Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük hava savunma merkezine kavuşturduğunu belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"Oğulbey Teknoloji Üssü ile ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa edeceğimiz 6 bin 500 dönüm alanda 1,5 milyar dolar değerinde, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma yatırımının temelini attık. Türkiye, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisine de kavuşmuş oldu"

"Buraları sadece bir beton, bir inşaat olarak görmemek lazım. Buralar, geleceğin Türkiye'sinin inşa edildiği yerler. Burada tarihe tanıklık ediyoruz"

"Envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsuru, 460 milyon dolar değerinde. Bunlar, tamamıyla yerli ve milli mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve Türkiye'nin 'gök vatan'ına büyük bir kalkan olacak sistemler"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Mendik Tepe kazıları: Göbeklitepe'den daha eski izler araştırılıyor

Şanlıurfa'da yürütülen Mendik Tepe kazılarında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den daha erken döneme ait olabileceği düşünülen buluntuların yerleşik hayata geçiş sürecine ışık tutabileceği belirtildi.

Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Mendik Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Douglas Baird:

"Bu çalışmalar hem Taş Tepeler Projesi'nin gelişimini hem de Neolitik dönemin nasıl başladığını ve geliştiğini anlamaya katkı sağlıyor. İnsanların yerleşik yaşama geçiş süreciyle ilgili veriler değerlendirilecek"

(Cebrail Caymaz/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yağış azalıyor, kuraklık şiddeti alarm veriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi verilerine göre son 12 aylık dönemde yağışlarda ciddi azalma görüldü; en yüksek düşüşler Ege, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da kaydedildi. Uzmanlar, su yönetimi ve kuraklığa dayanıklı tarım politikalarının acil uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"(12 aylık periyotta) En fazla yağış azalması yüzde 74'le Ege'de, yüzde 65'le Güneydoğu Anadolu'da, yüzde 55'le Doğu Anadolu'da ve yüzde 48'le İç Anadolu'da yaşandı. En sert kuraklık Doğu ve Güneydoğu'da etkili olurken Ege ve İç Anadolu'da da tarım ve içme suyu için alarm verici bir tablo oluşmuş durumda"

"2024–2025 dönemi, Türkiye'nin birçok bölgesinde meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın üst üste bindiği en kritik yıllardan biridir. Bu tablo, ulusal su yönetimi, erken uyarı sistemleri ve kuraklığa dayanıklı tarım politikalarının acilen devreye girmesi gerektiğini göstermektedir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

4- Katılım sigortacılığında prim üretimi 32,5 milyar lirayı aştı

Haziran 2025 itibarıyla katılım sigortacılığı, sigorta sektörünün toplam 576,8 milyar liralık prim üretiminden %5,6 pay aldı. Sektör temsilcileri, katılım sigortacılığının bölgesel bir örnek haline getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

TSB Başkanı Uğur Gülen:

"Hedefimiz, katılım sigortacılığını sadece ülkemizde değil, bölgemizde de örnek gösterilen bir seviyeye taşımak. Bu yolda sigorta pazarında katılım sigortacılığının payının hızla artacağına ve ülkemizin bölgesel bir merkez haline geleceğine inanıyoruz"

"Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine dahil olmamış kişilerin varlığı sektörümüzün bir gerçeği. Bu nedenle katılım sigortacılığının çalışma prensiplerinin faize duyarlı vatandaşlarımıza doğru yollarla izah edilmesi büyük önem taşıyor"

(Bahar Yakar-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

5- Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı

Okulların açılmasına kısa süre kala kıyafet alışverişindeki hareketlilik, tekstil sektöründe ve esnaf çevrelerinde canlılık yarattı. Hafta sonları mağazalarda yoğunluklar oluştuğu bildirildi.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba:

"Okulların yakın zamanda açılacak olması, sektörümüzü her yıl olduğu gibi bu yılda hareketlendirdi"

"Esnafımız, bu hareketlilikten oldukça memnun. Hafta sonları yoğunluklar oluşmaya başladı"

(Serhat Tutak/Ankara)

6- Munzur Dağları'nda yeni yediuyur türü: Anadolu Kayalık Yediuyuru

Prof. Dr. Ferhat Matur önderliğindeki ekip, Tunceli Munzur Dağları'nda yeni bir kemirgen türü tespit etti ve bu türe "Anadolu Kayalık Yediuyuru" adını verdi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin türün dağılımını etkilediğini belirtiyor.

Prof. Dr. Ferhat Matur:

"Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin belirlediği kırmızı listede yetersiz veri olarak listelense de küresel ısınma kaynaklı iklim sıcaklıklarının değişmesi ve sürekli olarak artması soğuk iklime adapte olmuş bu türün yayılış alanlarının yükseklere doğru sıkışmasına sebep olmaktadır"

(Sidar Can Eren/Tunceli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sıcak hava su kaynaklarını kurutuyor, balık ölümlerine yol açıyor

Artan sıcaklık ve kuraklık, su kütlelerinde biriken kirleticiler nedeniyle su kalitesinde hızlı bozulmaya ve oksijen azalmasına neden oluyor; bu durum balık ölümlerini tetikliyor.

Prof. Dr. Meriç Albay:

"Aşırı sıcaklıkla artan kuraklık nedeniyle azalan su kütlesine karışan azot ve fosfor gibi kirleticiler, su kalitesinin hızla bozulmasına, zararlı türler dahil aşırı alg artışlarına neden oluyor"

"Ayrıca, sudaki oksijenin azalması, toksik etkisi olan atıkların kısa sürede ortamı paylaşan canlılara ulaşarak zarar görmeleri gibi olumsuzluklara da yol açıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- DSÖ: İsrail'in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğurur

Dünya Sağlık Örgütü Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, olası askeri müdahalenin Gazze halkı üzerinde yıkıcı etkileri olacağını belirtti ve ateşkes çağrısı yaptı.

Rik Peeperkorn:

"İnsanlar üzerinde korkunç, dehşet verici etkileri olacak. Kısacası bu olmamalı, kesinlikle olmamalı ve ateşkes sağlanmalı"

"Gazze'deki insanlar açlıktan ölürken ve sağlık hizmetlerine erişim zaten sınırlıyken, (İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği) o gün tekrarlanan saldırılarla bu durum daha da kötüye gitti"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- Avrupa'nın İsrail politikası değişiyor mu?

The Rights Forum kampanya direktörü Edwin van 't Pad, Gazze'deki insani krizin derinleşmesiyle Avrupa ülkelerinin İsrail politikasında farklı ve daha sıkı yaklaşımlar benimsediğini söyledi. Ayrıca, Filistin savunucularına yönelik antisemitizm suçlamalarının eskisi kadar etkili olmadığını belirtti.

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

10- İstanbul İtfaiyesi dalgıcı rip akıntısında kurtulma yöntemini gösterdi

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, Kısırkaya Plajı'nda rip akıntısında sürüklenme anını AA ekibine dronla gösterdi. Ünal, özellikle Karadeniz'den gelen güçlü akıntılara dikkat çekti.

Nurettin Ünal:

"İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'den gelen çok güçlü bir akıntı var. Bu akıntı ortalama 8 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor, virajlı bölgelerde artarak devam ediyor. Oralarda denize girilirse tekrar kıyıya yüzme şansı çok azalıyor"

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Silivri'de farklı türlerden hayvanlar aileye katıldı

Apak ailesi, evlerine kabul ettikleri sıpa, inek, papağan, karga, tavşan, kaplumbağa, horoz ve köpeklerle birlikte yaşıyor; hayvanlar yapay gölet ve havuzda aile rutinine dahil ediliyor.

Anne Gizem Apak:

"Eşeğimiz Türkan'ın eve girip köpek gibi sırt üstü yatması, bir horozun daha ailemize katılır katılmaz kızlarımla uyuması, cennet papağanımın omzumda gezmesi ilginç geliyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu: Tiago Djalo

Tiago Djalo, Beşiktaş tarihinin 192. yabancı oyuncusu ve kulübün tarihindeki 12. Portekizli olarak kayıtlara geçti. Oyuncu, Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Djalo, siyah-beyazlıların bu sezonki 8. transferi oldu.

(Metin Arslancan/İstanbul)

13- Göztepe Süper Lig'de 1000. maçına çıkıyor

Göztepe, yarın oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçıyla Süper Lig'de 1000. maçına ulaşan 12. ekip olacak. Kulübün tarihinde Gürsel Aksel en fazla maçta, Fevzi Zemzem ise en fazla golde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

(Ali Korkmaz/İzmir)

14- Türkiye'nin ilk kadın "Kar Leoparı" K2'de: Esin Handal

Dağcı Esin Handal, Pakistan'daki K2'ye çıkarak "14x8000" projesindeki zirvelere devam etme hedefini sürdürüyor. Handal, geriye kalan 13 zirveyi de tamamlayarak tarih yazmayı amaçladığını belirtti.

Esin Handal:

"Bundan sonraki amacım, dünyanın 8 bin metre üzerindeki 14 zirvesine çıkmak. Bu zirveler arasında Everest de bulunuyor. Sağlığım el verdiği sürece bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorum"

(Sefa Tetik/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

