AA Teknoloji ve Imperum'dan Stratejik Siber Güvenlik İşbirliği

AA Teknoloji, siber güvenlik alanında önemli bir adım atarak, siber güvenlik çözümleri sunan Imperum ile stratejik bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu işbirliği, her iki kuruluşun güçlü yönlerini bir araya getirerek, Türkiye'nin dijital güvenliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin haber belleği olan Anadolu Ajansı, bu tür işbirlikleriyle teknolojik altyapısını geliştirme hedefine ulaşmayı sürdürüyor. AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı, yapılan bu anlaşmanın, siber güvenlik alanında büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Siber Güvenlikte Yeni Bir Dönem

Bu stratejik işbirliği ile birlikte, mevcut siber tehditlere karşı daha etkin ve kapsamlı çözümler geliştirilmesi bekleniyor. Imperum'un sağladığı uzmanlık ve AA Teknoloji'nin sağlam altyapısı, güvenli dijital çözümler sunacak.

Uzun Vadeli Hedefler

Gelecekteki siber güvenlik hedeflerine yönelik daha geniş bir perspektif geliştirmek üzere yapılandırılan bu işbirliği, aynı zamanda sektördeki diğer firmalara da örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı hedefliyor.

AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), siber güvenlik alanında çözümler sunan Imperum ile stratejik işbirliği protokolü imzaladı. Protokole, AA ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (solda) ve Imperum Üst Yöneticisi Senad Aruc imza attı.

AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), siber güvenlik alanında çözümler sunan Imperum ile stratejik işbirliği protokolü imzaladı. Protokole, AA ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (solda) ve Imperum Üst Yöneticisi Senad Aruc imza attı.