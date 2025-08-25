DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

AB'den ABD'nin UCM Yaptırımlarına 'Derin Üzüntü'

AB, Kaja Kallas aracılığıyla ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarından 'derin üzüntü' duyduğunu açıkladı; tüm devletleri UCM ile tam işbirliğine çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:07
AB'den ABD'nin UCM Yaptırımlarına 'Derin Üzüntü'

AB'den ABD'nin UCM yaptırımlarına ilişkin açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört yetkilisine yönelik aldığı yaptırım kararından dolayı derin üzüntü duyduklarını bildirdi. Konuya ilişkin açıklama, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından paylaşıldı.

Kallas'ın değerlendirmesi

Kallas, UCM'nin uluslararası adalet ve cezasızlıkla mücadelede "temel taşı" olduğunu, en ağır suçların faillerinden hesap sorduğunu ve mağdurlara seslerini duyurma imkânı verdiğini belirtti. AB'nin Mahkeme'ye verdiği desteğin kararlıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kallas, Washington'un UCM'den iki savcı yardımcısı ve iki yargıca yönelik yaptırım uygulama kararını "derin üzüntüyle" karşıladıklarını ifade ederek, "Bu karar, savcılık ofisinin işleyişini ve devam eden soruşturmaları etkileyebilir." uyarısında bulundu.

Bağımsızlık ve işbirliği çağrısı

Kallas, UCM'nin bağımsız ve tarafsız şekilde çalışabilmesi gerektiğini, mahkeme ile işbirliği yapan seçilmiş yetkililer, personel ve kurumlara yönelik saldırı ve tehditlerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. AB'nin, UCM ve personelinin dış baskı ve tehditlere karşı korunmasına yönelik tam destek ve katkı sağlayacağını kaydetti.

Tüm devletleri, UCM ile tam işbirliği içinde olmaya, özellikle bekleyen tutuklama emirlerini derhal yerine getirmeye ve gönüllü anlaşmalar yapmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

ABD kararının ayrıntıları

Kallas ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili kararnamesinin etkilerinin takip edildiğini ve gerekli adımların değerlendirileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 20 Ağustos'ta yayımladığı yazılı açıklamada, Trump'ın başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi dört ismi "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou ve savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ile Mame Mandiaye Niang'ın yaptırım listesine alındığını belirtmişti. Rubio açıklamasında, bu kişilerin "UCM'nin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişiler" olduğunu ve mahkemenin bazıları tarafından "hukuk savaşı için bir araç" olarak görüldüğünü ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
2
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
3
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
4
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
Datça açıklarında sürüklenen 14 metrelik tekne kurtarıldı
7
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası