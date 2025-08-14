AB'den E1 Uyarısı: İsrail'in Yerleşim Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

AB'den E1 kararı için sert tepki

Avrupa Birliği, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'teki "E1" yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklama Kaja Kallas'ın ofisinden yapıldı ve planın hem uluslararası hukuka aykırı olduğu hem de iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığı vurgulandı.

AB'nin değerlendirmesi

"İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, planın bölgesel ve coğrafi dengeler üzerinde kalıcı zararlar yaratacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak." ifadeleri kullanıldı.

AB, açıklamada İsrail'e yerleşim yeri inşasını durdurma çağrısını yineleyerek, kararın geniş kapsamlı etkilerine karşı iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumak için acil eylem gerektiğini belirtti.

Smotrich'in açıklaması ve planlanan onay

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" amacıyla Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.