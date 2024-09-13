AB'den İran'a Yeni Yaptırım Gündemi

AB'den İran'a Yeni Yaptırım Sinyali

Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın Rusya'ya balistik füze ve insansız hava aracı (dron) transfer ettiğini öne sürerek yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

İran'ın Füze Transferi Kınandı

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran yapımı balistik füzelerin Rusya'ya transferini "şiddetle kınadığını" belirtti. Avrupa'nın güvenliğine yönelik bu eylemi doğrudan bir tehdit olarak nitelendiren Borrell, "İran'ın balistik füze ve dron programlarına karşı yeni tedbirlerle hızla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Yaptırımlar ve Gelecek Planları

AB'nin İran'a yönelik yaptırımları, 2011 yılında insan hakları ihlalleri, yayılmacı nükleer enerji faaliyetleri ve Rusya'ya sağladığı askeri destek nedeniyle yürürlüğe girmişti. Bu yaptırımlar, 13 Nisan 2025'e kadar uzatılmış bulunmaktadır.