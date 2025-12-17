Bursa Çevre Yolu'nda Kamyon Bariyerlere Çarptı: Sürücü İtfaiyeyle Kurtarıldı

Bursa Çevre Yolu'nda kamyon bariyerlere çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

İtfaiyenin nefes kesen kurtarma operasyonu

İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabini hurda yığınına döndü. Olayda kabin içinde sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İzmir yönüne giden Ahmet U. idaresindeki kamyon bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu aracın kabini yerinden koptu ve ağır hasar aldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, demir yığınına sıkışan sürücüyü çıkarmak için yaklaşık yarım saat süreyle çalıştı. Ekipler, demirlerin arasında kalan Ahmet U.'yu teselli ederek "dayan" diye seslendi.

Kurtarma sırasında takoz kullanılarak sıkıştığı yerden alan açıldı ve sürücü dışarı çıkarıldı. Yaralı 45 yaşındaki Ahmet U., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, sürücünün kaburgasında kırıklar olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu; jandarma trafik ekipleri ulaşımı kontrol etmek için çalışma yürüttü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

