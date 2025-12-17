DOLAR
Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Bursa Kültür Gezisi

Osmangazi Belediyesi, Salı ve Perşembe günleri düzenlediği kültür turlarıyla kadınlara Bursa'nın tarihi, turistik ve manevi değerlerini tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:35
Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Bursa Kültür Gezisi

Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Bursa Kültür Gezisi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği kültür turları sayesinde Bursa’nın tarihi, turistik ve manevi değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Kültür ve tarih bilincini artırmayı amaçlayan bu geziler, katılımcılara hem öğretici hem de keyifli anlar yaşatıyor.

Gezi düzeni ve katılım

Kültürel faaliyetlere büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların Bursa’nın köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını yakından tanıyabilmesi için düzenli olarak kültür turları organize ediyor. Mahallelerden gelen yoğun talepler doğrultusunda Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen kültür turlarına Osmangazili vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Turlara katılan vatandaşlar, mahallelerinden otobüslerle alınarak, Bursa’nın tarihi noktalarında rehberler eşliğinde gezdiriliyor.

Gün boyu süren rota

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği kültür turlarına katılan Yeşilova Mahallesi sakinleri, mahallelerinden otobüslerle alınarak günün ilk durağı olan Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Katılımcılar, daha sonra Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne geçerek rehber anlatımları eşliğinde Bursa’nın fetih sürecine yolculuk yaptı. Gezi programı kapsamında Sümbüllü Bahçe Konağı’nda verilen çay molasıyla kısa bir dinlenme fırsatı bulan kadınlar, ardından Zindan Kapı ve Macera Bursa Parkı’nı gezerek günü keyifli bir şekilde tamamladı. Kültür turunda katılımcılara Değirmen Park Sosyal Tesisleri’nde yemek ikramında da bulunularak, bu anlamlı gün hoş anılarla taçlandırıldı.

"Keyifli Bir Gün Geçirdik"

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği kültür turlarını çok keyifli bulduklarını ifade eden Yeşilova Mahallesi sakinleri "Böylesine güzel ve dolu dolu bir kültür gezisi düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz. Birçoğumuz bu gezi sayesinde gezdiğimiz yerleri ilk kez görme fırsatı bulduk. Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi ile başlayan gezimiz, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Zindan Kapı ve Macera Bursa Parkı ile devam etti. Gezi boyunca yapılan ikramlar da bizleri çok mutlu etti. Gerçekten harika bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

"Gezilerimiz Yoğun Talep Görüyor"

Osmangazi ilçesindeki 136 mahallede yaşayan kadınlara Bursa’nın kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Ekibi personeli İlke İzmirli, Yeşilova Mahallesi’nden kadınlarla birlikte keyifli bir Bursa turu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gezilerin yoğun talep gördüğünü belirten İzmirli, "Gezilerimiz kapsamında Bursa’nın tarihi, turistik ve manevi değerlerini yakından görme fırsatı buluyoruz. Rehberler eşliğinde ziyaret ettiğimiz noktalarda katılımcılar hem kentin tarihini öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor. Mahalle sakinlerimizin bu turlardan büyük keyif alması bizleri de son derece mutlu ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Başkan Erkan Aydın’a Çok Teşekkür Ederiz"

Osmangazi Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyen Yeşilova Mahallesi Muhtarı Özlem Usta ise, "Bu anlamlı geziyi bizlere kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Böyle aktiviteler vatandaşları çok mutlu ediyor. Bugün Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi’ni, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni, Zindan Kapı ile Macera Bursa Parkı’nı gezdik. Sümbüllü Bahçe Konağı ve Değirmen Park Sosyal Tesisleri’nde çay ile yemek ikramında bulunuldu. Böyle güzel etkinliklerin artarak devem etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

