Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçisi Özlüce Baraj Gölü'nde Yüzerken Görüntülendi

Görüntüyü yoldan geçen Oktay Ay kaydetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sarp kayalıklara tırmanma ve tutunma özellikleriyle bilinen koruma altındaki dağ keçisi, bu kez Özlüce Baraj Gölü'nde yüzerken görüldü.

Yoldan geçen Oktay Ay tarafından kaydedilen görüntülerde, dağ keçisinin baraj suyundan çıktıktan sonra ormanlık alana doğru ilerlediği ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

