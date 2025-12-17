DOLAR
Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçisi Özlüce Baraj Gölü'nde Yüzerken Görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sarp kayalıklara tırmanmasıyla tanınan koruma altındaki dağ keçisi Özlüce Baraj Gölü'nde yüzerken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:20
Görüntüyü yoldan geçen Oktay Ay kaydetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sarp kayalıklara tırmanma ve tutunma özellikleriyle bilinen koruma altındaki dağ keçisi, bu kez Özlüce Baraj Gölü'nde yüzerken görüldü.

Yoldan geçen Oktay Ay tarafından kaydedilen görüntülerde, dağ keçisinin baraj suyundan çıktıktan sonra ormanlık alana doğru ilerlediği ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

